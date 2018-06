Champions League, la principal novedad del FIFA 19

FIFA 19, la próxima edición del clásico videojuego sobre futbol de Electronic Arts, contará como principal novedad con la Champions League, una competición que los responsables del juego definieron ayer en su presentación en Los Ángeles como la "cima" del futbol de clubes.

"Es muy especial (tener la Champions League) porque obviamente representa la cima del futbol de clubes. Es algo que tuvimos hace tiempo y es bonito tenerlo de vuelta", señaló en una entrevista con Efe el director creativo de FIFA 19, Matt Prior.

"La Champions League es algo que nuestra comunidad nos ha pedido durante muchos años. Tenemos una gran relación y feedback con nuestra comunidad (…) así que por esa razón estamos muy felices de traerlo de vuelta", añadió.

FIFA 19, que cuenta en su portada con el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, fue uno de los puntos más destacados de Electronic Arts en su acto previo de presentación de novedades en la antesala de la E3, la exposición de videojuegos más importante de todo el mundo que se celebra en Los Ángeles.

La incorporación de la Champions League, licencia que en los últimos años tenía su rival Pro Evolution Soccer (PES), es un añadido especial para FIFA 19 que, tal y como explicó Prior, se aplicará a todos los modos del videojuego para "maximizar el impacto" de esta novedad.

Así, los seguidores del futbol podrán jugar con el modelo estándar de la Champions League, en una competición personalizada en la que cualquier equipo podrá luchar por el trono europeo de clubes o en los modos carrera o historia de FIFA 19.

Por otro lado, Prior adelantó que el videojuego contará con avances técnicos y tácticos a la hora de jugar que lo harán "más fluido, más auténtico y más variado".

Finalmente, este responsable de FIFA 19 reflexionó sobre el desafío de afrontar una nueva edición de este popular videojuego cada año.

"Somos algo único en el mundo de los juegos, ya que los hacemos anualmente. Muchos juegos tienen el lujo de ciclos de dos, tres, cuatro o cinco años para hacer el siguiente. Nosotros tenemos que hacerlo cada año y obviamente el tiempo y los recursos son limitados", dijo Prior, quien opinó que la clave está en racionalizar esfuerzos y buscar en qué pueden ser "más efectivos".

FIFA 19 estará disponible el próximo 28 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch

Champions Rise on September 28th. This is #FIFA19. @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/YHkvbDkg2F

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 9, 2018