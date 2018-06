Araña aterroriza a Alan Pulido

Mientras las Chivas rayadas del Guadalajara ya preparan su trabajo para el siguiente certamen, correspondiente al Apertura 2018, Alan Pulido, elemento del cuadro tapatío, compartió el momento en que una "tarántula" rondaba por su dormitorio.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el ex de Olympiacos dio a conocer que en su dormitorio no dormiría solo, pues una araña sería su acompañante durante la velada y al parecer el deportista no estuvo agosto durante un buen rato.

Araña en cuarto de Pulido / Instagram

"No pues sí voy a dormir a gusto y bien relajado estos días”, fue el mensaje que publicó.

Al mando de su nuevo director técnico, José Saturnino Cardozo, el equipo de Zapopan ya piensa en repuntar para la campaña que iniciará a finales de julio, con el objetivo de volver al poner el nombre del Club Deportivo Guadalajara en lo más alto.

