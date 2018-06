VIDEO: Trollean a Maradona por 'supuesta' comezón en la nariz

En el partido de debut entre Argentina e Islandia dentro de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Diego Armando Maradona, ex campeón del mundo con la albiceleste en México '86, fue captado fumando un puro y también, de manera extraña, tocándose la nariz, misma toma que ya que llamó la atención.

Las imágenes del pelusa comenzaron a darle la vuelta al mundo, ya que no es la primera ocasión en que el ex futbolista rompe las reglas de un lugar o aparece en polémicas, cuestión que no fue del agrado de muchos, pero tampoco se le dijo nada durante el encuentro.

El partido culminó empatado a un tanto, después de que Lionel Messi, máxima figura del cuadro argentino, falló un penal de manera 'increíble', pues la forma en cómo le pegó al balón no fue la adecuada para un futbolista del conjunto que es la estrella del Barcelona.

Alguien pasele un teldane a Maradona. Se ve que tiene alergia por el polen. Es buenísima esa medicina. pic.twitter.com/x3aXVSKbbc — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2018









