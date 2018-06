VIDEO: Narrador islandés enloquece cuando Halldorsson para penalti a Messi

Vaya emoción y tristeza que generó el penalti fallado por Lionel Messi ante Islandia. Mientras que para los Vikingos es la primera Copa del Mundo, para la Albicelete la obligación de revalidar al menos, la final que jugaron en Brasil 2014. Por lo que el error del pampero no en todos lados fue lamentado.

Y es que los narradores islandeses no lograron controlar sus emociones cuando el guardameta Hannes Halldorsson le detuvo el penalti a Messi, quien no es la primera vez que pierde la oportunidad de marcar desde los once pasos con su representativo nacional.

A 'gritos y sombrerazos' se puede escuchar que el relator del duelo no logra contener la felicidad, e incluso se le va perdiendo la voz por momentos, ya que es la primera ocasión que su país juega un Mundial y el empate 1-1 resultó como una victoria para Islandia que cuenta con apenas 350 mil habitantes.