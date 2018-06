Guardado no quiere excesos de confianza en el Tri

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Corea del Sur, el capitán de México, Andrés Guardado, tiene algo claro: no quiere exceso de confianza en el equipo, luego de la histórica victoria ante Alemania. Asegura que si el plantel se relaja, entonces serán ellos mismos sus peores enemigos en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Si bien es cierto que el triunfo contra Alemania nos hace ahora tener una mayor responsabilidad con nuestro juego y de seguir haciendo lo mismo que hicimos, no debe cambiar nuestra mentalidad. Si analizas, no hemos conseguido absolutamente nada: son tres puntos valiosos, pero no estamos calificados y no dan más puntos por vencer a Alemania. El mayor enemigo podemos ser nosotros mismos, si nos relajamos o tomamos el triunfo como si tuviera una valor añadido. Lo disfrutamos, pero de nada va a servir si mañana no salimos como salimos el domingo pasado”, señaló el veterano de ya cuatro Mundiales.

“¿Qué hacer con este grupo? Te lo digo con mucho orgullo: no hay que hacer nada. Todos estamos tan conscientes de lo que venimos a hacer, que el triunfo con Alemania nos fortalece mucho la idea de que venimos a hacer algo diferente. Confío en mis compañeros que seguiremos demostrando como en el anterior partido. El elogio es peligroso, a veces traicionero, pero venimos de tanta crítica que no lo creemos. El futbol es así en todo el mundo: cambia de la noche a la mañana y lo que me da mucho orgullo es que en el grupo estamos tranquilos. Lo disfrutamos, pero nuestro objetivo no era venir y ganarle a Alemania solamente, va mucho más allá y seguimos trabajando para eso”, añadió.

Este sábado, el equipo Tricolor buscará un triunfo ante Corea del Sur que pondría al equipo muy cerca de la siguiente ronda. La afición mexicana se ilusiona con el triunfo sobre Alemania y Andrés Guardado asegura que si este plantel está hoy fuerte, se debe a los errores cometidos en el pasado.

“Gracias a esos resultados hemos llegado aquí. En esos momentos difíciles y en esos fracasos que vivimos hemos a partir de ahí construido el equipo que somos ahora. Por eso iniciamos como iniciamos el Mundial. No digo que no hubiéramos sido capaces de conseguirlo si no hubiera hubiéramos pasado por eso, pero sí creo que fue un parteaguas para que hoy en día la Selección sea tan fuerte internamente, que sea un grupo tan unido y que a pesar de todo lo que hemos pasado no haya una torcedura o haya algo que nos haga dudar de nuestro objetivo. Mentalmente sobre todo, si iniciamos un sueño y nos lo creemos en la cabeza, estamos más cerca de conseguirlo. Gracias a esos fracasos o resultados adversos que hemos tenido, hemos construido el equipo que somos ahora”, finalizó Andrés Guardado.

