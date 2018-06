Fabián dedica emotivo mensaje a aficionado mexicano que perdió a su familia

La historia de Gilberto Martínez y su familia es una de las más emotivas que se han dado a conocer durante la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ésta apenas llegó a los oídos de Marco Fabián y el futbolista de la Selección mexicana decidió dedicar un emotivo mensaje a su compatriota.

Aficionado mexicano viaja a Rusia 2018 en homenaje a su familia fallecida

Arianny Celeste celebra el triunfo de México con sexy bikini

“Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía y me conmovió. Todo mi respeto y admiración a @GilMartinez64 por sobreponerse, por estar de pie, por la fortaleza, por el homenaje, por el amor infinfito, por no rendirse y por seguir adelante.Tus ángeles siempre estarán contigo”, publicó Fabián de la Mora en Twitter junto a unas fotografías de Gilberto.

Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía y me conmovió. Todo mi respeto y admiración a @GilMartinez64 x sobreponerse, x estar de pie, x la fortaleza, x el homenaje, x el amor infinfito, x no rendirse y x seguir adelante.Tus ángeles siempre estarán contigo👼👼👼 pic.twitter.com/2NAXDOvi16 — Marco Fabián (@MarcoFabian_10) June 24, 2018

Gilberto Martínez es un mexicano que se encuentra en el Mundial para rendirle un homenaje a su familia, quienes fallecieron a menos de dos meses de que iniciara el campeonato de futbol.