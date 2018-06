Colombianos consuelan a pequeño aficionado de Polonia

El pasado domingo Colombia se impuso 3-0 sobre Polonia y con esto los europeos quedaron eliminados del Mundial de Rusia 2018, a falta de una jornada por disputar. Sin duda, los seguidores polacos quedaron decepcionados por uno de los más afectados fue un pequeño aficionado que no pudo contener las lágrimas.

El niño y su padre se encontraban entre un gran grupo de aficionados colombianos, en una de las tribunas de la Arena de Kazán, cuando se consumó la eliminación. Iain Meiklejohn cargaba a Aleks, quien no paraba de llorar.

Al ver esto los fanáticos cafeteros alentaron a Aleks y gritaron al unísono ‘Polska, Polska’, para alentarlo.

Iain compartió en Twitter y lo acompañó del siguiente mensaje: “‘Wee Man’ estaba llorando después de que Polonia fuera eliminada de la Copa del Mundo. Los aficionados de Colombia fueron absolutamente fantásticos con él al final del juego. Fácilmente el mejor grupo de seguidores con los que he estado. Gran apoyo”.

Wee man was in tears after Poland getting eliminated from the World Cup. The Colombian fans were absolutely fantastic with him after the game – easily the best group of supporters I’ve ever sat with. Amazing support 👏🏼🇨🇴🇵🇱 #monpolska #fifaworldcup #colombia pic.twitter.com/r1s6JYYWLJ

— Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 24, 2018