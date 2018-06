Cantú asegura que el riesgo no cambia los planes de México

Aunque tiene seis puntos y casi en cualquier grupo eso es suficiente para avanzar, México todavía está en riesgo de ser eliminado de la Copa del Mundo de Rusia 2018, si pierde el próximo miércoles ante Suecia. Pero el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, aseguró que eso no altera los planes.

Al llegar este lunes a la ciudad de Ekaterimburgo, sede del último encuentro del Tricolor en esta primera fase, el dirigente restó importancia a ese riesgo y aseguró que el equipo se encuentra frente a una oportunidad de hacer historia. Y es que nunca en los Mundiales, ha cerrado México con tres victorias la ronda inicial.

“En realidad del plan original no cambia mucho, es otra vez una gran oportunidad para seguir creciendo, las circunstancias después de los dos primeros partidos se vuelve a presentar un punto en el que se convierte este partido en el más importante del Mundial para nosotros. Entonces en realidad no cambia mucho el plan original”, dijo.

“Es parte de la vida (el riesgo, en este caso de quedar eliminado), sí creo que es una gran oportunidad, nunca hemos hecho nueve puntos en la primera ronda, esa es una gran oportunidad para todos y qué mejor hacerlo contra un rival importante como Suecia que ha venido demostrando lo que tiene. El grupo ha sido muy complicado, incluso Corea tiene posibilidades, los cuatro podemos calificar”, agregó.

🎥 Guillermo Cantú minimiza el riesgo de quedar eliminado con seis puntos. “Es parte de la vida”, dice. Y destaca la oportunidad histórica de hacer 9 puntos, algo que nunca se ha conseguido. @US_diarioas @ASMexico #Rusia2018 pic.twitter.com/F9aloCx0eG — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 25, 2018

Portugal y España ya avanzaron con cinco puntos. Otros equipos, de igual forma, se meterán a octavos de final con menos unidades de las que hoy tiene México. “Injusto no es: las reglas están claras desde el principio. Hay equipos que con seis puntos ya están calificados, nosotros por un lado, te repito, tenemos una gran oportunidad para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el staff, para la directiva, para México y seguimos preparándonos muy bien”, sentenció.

“Son grandes oportunidades, lo decíamos desde diciembre después del sorteo, en el grupo en el que caímos. En ese sentido hemos sido beneficiados por la atención que le hemos tenido que poner desde hace seis meses y eso no cambia. Entonces, si la pregunta es si hoy me hubiera gustado estar ya calificado, la respuesta es sí, pero no es así y hay que vivir con eso. Hay que vivir con la realidad, hay que estar muy atentos y prepararnos muy bien para un rival muy importante como es Suecia”, finalizó el directivo mexicano.

