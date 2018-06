Víctor Malcorra espera cumplir expectativas con Pumas

El volante argentino Víctor Malcorra confió que responderá a las expectativas de jugar en un equipo como Pumas de la UNAM, por lo que descartó que el jugar en un equipo grande sea algo que pueda pesarle.

“Es un reto muy lindo, el hecho de estar en un club grande de México me pone muy feliz, espero estar a la altura, sé que voy a estar y mi esfuerzo será el máximo para poder estar al cien y aportarle mucho al club”, dijo.

Aceptó que el conjunto del Pedregal “es muy grande y si me hubiera pesado la playera no habría venido, no va a haber problemas, la verdad que me gusta la obligación y la presión, de eso se trata".

“Si no hay presión me la pongo yo mismo, vengo a demostrar y aportar mi granito de arena", estableció en conferencia de prensa.

Aseguró estar consciente de que existe una presión diferente en el conjunto universitario, esto respecto de lo que vivió en su etapa con Xolos de Tijuana.

“Desde que llegas te dicen que es una obligación, por ser un equipo grande, el estar en la liguilla y salir campeón. Nos entrenamos para eso, para llevar a Pumas a lo más alto”, apuntó.

Destacó que los “auriazules” cuentan con un plantel de calidad que les permitirá luchar por recuperar un nivel que les permita ser protagonistas y aspirantes a lo más alto en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Pumas se reforzó muy bien y hemos trabajado muy bien, con una muy buena pretemporada, tenemos la obligación de pelear arriba y Dios quiera que estemos a la altura de este equipo y podamos llevarlo lo más alto posible”, sentenció.

#ConferenciaPuma 🎙| Víctor Malcorra nos da sus primeras impresiones como jugador de los Pumas de la UNAM. #SoyDePumas #PretemporadaAP2018 pic.twitter.com/UqiqKd7tDB — PUMAS (@PumasMX) June 26, 2018

