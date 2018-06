Quiero ser tan grande como The Rock: Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal es conocido por muchos nombres. Superman. The Diesel. El Gran Aristóteles. Pero le gustaría sumar otro a la lista: Estrella de Cine.

En la película “Uncle Drew”, que se estrena el viernes, interpreta a uno de los viejos astros del basquetbol (todos ellos profesionales reales recubiertos de bastante maquillaje) reunidos por el personaje principal de Kyrie Irving para competir en el torneo callejero Harlem’s Rucker Classic. El personaje de Shaq, conocido como Big Fella, opera un dojo de artes marciales.

Pero la vida después de la NBA ha sido mucho más exitosa para O’Neal. Es analista en el programa de TNT “Inside the NBA”, un popular promotor de productos y un activo emprendedor e inversionista. Ha incursionado en todo, desde la lucha profesional hasta los cuerpos policiales. Incluso su voz es una opción en la aplicación Waze para evadir los embotellamientos. Y este verano saldrá de gira bajo el nombre de DJ Diesel.

“Uncle Drew” es solo uno de los muchos proyectos que tiene O’Neal, de 46 años. Entre sus favoritos está un programa de TBS que está desarrollando con Ken Jeong.

En una entrevista con The Associated Press, O’Neal habló de sus grandes planes en Hollywood, de por qué la NBA se ha ablandado y de dónde espera que LeBron James termine esta temporada.

AP: ¿Qué extraña de jugar en la NBA?

O’Neal: Lo extraño todo. Extraño interactuar con los hinchas. Extraño el inesperado incremento en la adrenalina, las dudas, el miedo, superar el miedo. Todo.

AP: ¿Todavía juega?

O’Neal: No, para nada.

AP: ¿Por qué no?

O’Neal: En este momento le cedo todos mis poderes a mi hijo que está yendo a la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

AP: Es una lástima. Me encantaría verlo jugar codo a codo con Charles Barkley.

O’Neal: Sí, Charles perdería.

AP: Su carrera después de la NBA ha sido peculiarmente ocupada. ¿Por qué?

O’Neal: El 70% de todos los deportistas profesionales no tienen nada, ni siquiera un empleo, una vez que terminan su carrera. El hecho de no poder siquiera llamar a una franquicia para entrevistarme para entrenador me daba miedo. Así que nada es sencillo. Hay que educarse, ser amable con la gente y ahorrar dinero. Si uno hace eso debería estar bien.

AP: Tiene numerosos programas de televisión y películas en desarrollo. ¿Cuáles son sus aspiraciones en Hollywood?

O’Neal: Quiero ser tan grande como The Rock.

AP: Dwayne Johnson es el astro del cine más grande del planeta. Eso es poner el listón bien alto.

O’Neal: Sí. Venimos del mismo lugar: deportistas que hacen una transición. Esa es mi meta. Quiero películas de tipo similar. Quiero hacer thrillers. Quiero hacer dramas. Quiero hacer comedias. Quiero ser el próximo The Rock. Quiero hacer una cinta de suspenso en la que soy un héroe y le doy una paliza a todos los tipos malos.

AP: Han pasado 24 años desde que debutó en la pantalla grande con “Blue Chips”. ¿Se considera un actor veterano?

O’Neal: Bueno, he rodado 15 películas. Siempre les digo a mis amigos que he hecho 15 cintas pero ellos me dicen, “Sí, pero si haces de Shaq en nueve de ellas eso no es realmente actuar”. Y les digo, “Tienen un buen punto”. Solo estoy feliz de tener la oportunidad.

AP: ¿Su película favorita?

O’Neal: Ay, “Step Brothers” (“Hermanastros”). Todo el día, todos los días. Me sé esa película de memoria.

AP: ¿Qué más le gusta?

O’Neal: Acabo de ver “Justice League” (“Liga de la Justicia”). Me pareció bastante buena. Pero mantuvieron fuera a Superman demasiado tiempo.

AP: Hoy están en boga en la NBA los hombres grandes que pueden lanzar desde el perímetro. ¿Podría usted haber desarrollado un juego a base de triples?

O’Neal: No, habría jugado de la misma manera. Porque no puedes marcar 40 puntos en una noche con tiros en suspensión. Nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Pero puedes anotar 40 puntos en una noche tirando el 60, 70% dentro de la pintura. El hecho de que haya tipos saltando para tirar al cesto me dice que no les gusta el contacto físico. Saltar para tirar al cesto es fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero, ¿puedes golpear a un tipo cuatro o cinco veces y aún tener lo suficiente para anotar dos puntos para tu equipo?

AP: Cree que la liga se ha ablandado.

O’Neal: Por supuesto.

AP: Se rumora que LeBron James podría terminar con los Lakers. ¿Le gustaría que eso ocurra?

O’Neal: Solo quiero que los Lakers sean lo que eran antes. Quiero a alguien que pueda derrotar a Golden State. Golden State se ha vuelto una locura. Me emocionaría mucho si LeBron James y Kawhi Leonard se unen a los Lakers. Entonces habría problemas en el oeste y el baloncesto sería divertido de nuevo.

AP: ¿Ha hablado alguna vez con Kyrie Irving sobre la creencia que él tiene de que la Tierra es plana?

O’Neal: No, porque yo también lo dije. Pero estaba bromeando.

AP: Se sometió a cuatro horas diarias de maquillaje para “Uncle Drew”. ¿Cómo pasaba el tiempo?

O’Neal: Dormía. Y cuando me despertaba, todavía no estaba listo.