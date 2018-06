Captan a Maradona en estado inconveniente al final del Nigeria vs Argentina

Una imagen muy triste es la que está circulando en las redes sociales en torno a la leyenda argentina Diego Armando Maradona al final del duelo entre Nigeria y albicelestes.

Si de por sí el “10” fue captado en varias ocasiones en su palco haciendo gestos, dormido, e incluso pintando dedo, al finalizar el partido tuvo que ser “sacado a hombros” por uno de sus ayudantes rumbo al palco.

En el video se aprecia como a Diego le cuesta trabajo mantenerse en pie y subir las escaleras, por lo que tiene que ser auxiliado. Ya dentro del palco, le tuvieron que ayudar a sentarse, mira el video:

Maradona is in a sad, sad state.

(Man in the video tries to tell him: “Maradona, you’re a world champion!” But Maradona doesn’t understand.) pic.twitter.com/uVtZZpQBcN

— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) June 26, 2018