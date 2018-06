Se cumplen cuatro años del 'No era penal'

Hace cuatro años a México le arrebataron un boleto para estar en cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando un polémico penal descalificó al combinado azteca, siendo el protagonista el holandés Arjen Robben, quien afirmó, en esos montos, que Rafael Márquez sí le dio un pisotón.

NIEGA COMENTARISTA DE TV AZTECA HABER FILTRADO FOTOS ÍNTIMAS DE PATTY LÓPEZ

El incidente y la anotación de cuadro holandés perjudicó, una vez más, el sueño del combinado azteca a llegar al quinto juego dentro de una Copa del Mundo, pero desafortunadamente no sucedió y las críticas se hicieron ver dentro de las redes sociales hacia el actual elemento del Bayern Münich.

En esos momentos se hicieron memes, canciones, videos, reproches y de todo, con el objetivo de hacer sentir la tristeza y molesta por parte de la sociedad mexicana.

Cuatro años después, las redes volvieron a hacer de las suyas:

#NoEraPenal A mi no me importa que hayan pasado cuatro años…..nunca lo vamos a superar🧐🤬🙄 pic.twitter.com/eT4tI6NEv7

⏰ 7️⃣ pm ET 🇺🇸 📺 ESPN Deportes

🔃 RT: Sí era ❤️ MG: No era 🗨️ Opina

¿Sabías qué? Hace 4 años Arjen Robben nos regalaba ese maldito #NoEraPenal que NUNCA olvidaremos.

Esperemos no sufrir una versión 2.0 vs #BRA ya que la de #SWE no nos hizo daño 💪. pic.twitter.com/T4yJYF9s83

— Iñaki Alvarez (@inakialvarez) June 29, 2018