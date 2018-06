Así reapareció Maradona en el duelo entre Francia y Argentina

Diego Armando Maradona fue uno de los principales protagonistas en el duelo entre Nigeria y Argentina tras el estado en el que terminó; sin embargo, hoy se presentó de nueva cuenta en el duelo de los octavos de final para apoyar a la Albiceleste.

Acompañado de su pareja Rocía Oliva, Maradona en todo momento alentó al cuadro dirigido por Jorge Sampaoli, y al mismo técnico desde el palco en el que se ubicó, además de que llevaba unos lentes alusivos a la bandera de dicho país.

Por fortuna, esta ocasión el ex futbolista argentino no tuvo ningún inconveniente con su actitud, sino todo lo contrario, alabaron su manera de apoyar a su país, emocionándose en los tres goles marcador, que, lamentablemente no le alcanzaron para superar a Francia, quedando eliminado por 4-3.

