'No puedo estar contento porque México no avanza': Memo Ochoa

Guillermo Ochoa volvió a hacer figura en un Mundial. Rusia 2018 será ser parte fundamental para el actual portero del Standard de Lieja, pues hizo que la Selección mexicana no cayera por más anotaciones en la Arena Samara, donde se perdió por marcador de 2-0 contra Brasil.

Después de la derrota, el cancerbero del Tri habló para Televisa sobre lo que ocurrió en el certamen mundialista, donde desafortunadamente volvieron a quedarse en los octavos de final, instancia que no se ha conseguido pasar desde México '86.

"Felicitar a Brasil por el triunfo. Son un equipo con gran calidad, talento y mucho peligro delante: ellos buscaron hacer gol en cada momento y nosotros no fuimos capaces", fueron las impresiones del ex guardameta del América, quien reconoció la superioridad de su rival. "Hoy las cosas no fueron mejores para México, desaprovechamos momentos donde podía los hacer daño y muchos ajustes precipitados".

A pesar de que hizo él una buena actuación dentro del tapete verde, el cancerbero no quiso recibir elogios de la prensa y se enfocó más en la derrota del Tricolor.

"En el ámbito personal, tranquilo y feliz, pero no puedo estar contento porque México no avanza… así es el futbol".

Al final, el ex americanista agradeció todo el apoyo brindado por parte de los aficionados que asistieron a tierras mundialista, quienes hicieron hasta lo imposible para asistir a la Copa del Mundo.

"Agradecerle a la afición que siempre nos sigue; la afición mexicana es una afición que esta siempre en las buenas y malas, pues hacen el esfuerzo por estar hasta acá. Gracias a ellos todo tiene empuje.

