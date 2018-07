'La selección jugó con raza': Michel Temer, presidente de Brasil

El actual presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó hoy que la selección de su país "jugó con raza", a pesar de la derrota frente a Bélgica en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

"La selección jugó con raza. Honró los colores de Brasil. Un abrazo a los jugadores. Vamos adelante", dijo Temer en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

A Seleção jogou com raça. Honrou as cores do Brasil 🇧🇷. Um abraço aos jogadores. Vamos em frente.

