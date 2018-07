Atlantis festeja su Aniversario 35

Una noche magica e inolvidable para miles de aficionados que no los detuvo ni la lluvia, acudieron al Aniversario 35 de la máscara mas cotizada de la lucha, Atlantis. Un festejo a lo grande con baile y música regional mexicana y con el canto del tenor Dante Alcalá emocionó al público al escucharse "Ay Jalisco" seguido de " El Rey"hizo vibrar al festejado y a miles de aficionados que corearon "llorar y llorar". Y con la presencia de la guapa Ilse del grupo Flans, y madrina del luchador presentaron a Atlantis Jr y el Hijo de Atlantis jóvenes que fueron bien recibidos en una de las mejores entradas en el local.

La energía era indescriptible y la emoción comenzó a crecía al ver los mensajes de felicitación de luchadores como Jerry Estrada, El Satánico, Mil Máscaras y La Sombra hoy, Andrade Cien Almas y desde Rusia una felicitación de Antonio Rosique. La energía se acentuó en la presentación de los seis luchadores, los grandes ídolos y leyendas Octagon y Rayo de Jalisco en el bando técnico; así como Mascara 2000 y Fuerza Guerrera que con Ultimo Guerrero ofrecieron un magnífico encuentro.

En todo momento el público estuvo muy animado y premiaron con dinero a estos grandes al término de la contienda. Los ánimos siguieron encendidos despues de la batalla cuando Fuerza Guerrera agradeció el apoyo del CMLL por haberlo tomado en cuenta y expresó: "vengo con más ganas. A mi no me importaron los festejo. Arriba somos rivales y respondo a madrazos, el que sea, Atlantis i Octagon, no importa. Tuve un excelente respaldo".

Mientras que Ultimo Guerrero dijo que el se encargaria de Atlantis pues no descansará hasta que le quiten la máscara. Y Mascara Año 2000 aprovecho para retarlo pues quiere quitarle su mascara en la Arena México.

Por otra parte, el festejado Atlantis agradeció el apoyo al Consejo Mundial y a los luchadores que participaron en la batalla por haber aceptado estar ahi. Describió a sus compañeros como una tercia maravillosa. Y con gran emoción agradeció al público a quien no tiene como agradecerle el cariño brindado. El amo de los 8 angulos, siempre elegante; Octagon también agradeció a todos por las oportunidades y cariño especialmente pisar la catedral. Rayo de Jalisco recordó los viejos tiempos cuando apoyó a Atlantis, además de sus grandes batallas, y la excelente entrada seguramente lo trasladó en el tiempo. Finalmente subrayó que las diferencias con Mascara Año 2000 no se acaban hasta que se acaba.

RUSH Y TERRIBLE NUEVOS CAMPEONES

Los Ingobernables siguen siendo fuertes rivales.a Rush y Terrible fueron el tormento del Sky Team confirmado conformado por Volador y Valiente quienes poco pudieron hacer para retener los títulos. El Toro Blanco dijo que callaron bocas y demostraron su gran preparación.

