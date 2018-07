Daniella Chavez critica llegada de Cristian Insaurralde al América

Buenas noches y Gracias por tanto apoyo!♥️hace cuánto no te tomas una selfie?😝. . Hair: @pablozelaznog . Extensiones: @extensionesanneflower . Nails: @gabynails__ . .

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jul 19, 2018 at 6:22pm PDT