La emotiva carta con la que Rafa Márquez se despidió de las canchas

Rafael Márquez es una de las grandes leyendas que ha dejado el futbol mexicano, por lo que no dejó pasar por desapercibido su despedida oficial de las canchas, emitiendo un emotivo texto mediante sus redes sociales.

"Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ellos provocaron tristeazas, en ocasiones decepciones, pero en su gran mayoría, muchas alegrías", se puede leer en el inicio de la carta.

"No me arrepiento de nada, ya que los acieros y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día, a no tener miedo a equivocarme, y tener como costumbre siempre dar el máximo", continuó.

Márquez conoce el impacto que tiene en un futbolista el apoyo de toda la afición, a quien también agradeció por todo lo dado a lo largo de su carrera. "Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo, haga lo que haga y esté en donde esté".

Te compartimos el texto completo del 'Eterno Capitán':

