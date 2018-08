Peleador de la UFC casi pierde tres dedos en pelea callejera

Jared Gordon, peleador de la UFC, vio afectada su carrera al ser herido en la mano izquierda mientras defendía a un amigo de dos pandilleros en Queens, Nueva York.

El luchador de MMA se encontraba platicando con un par de amigos a las afueras de una peluquería. De repente, dos sujetos se acercaron de forma amenazante, uno de los compañeros de Gordon les respondió, lo que provocó que le dieran un puñetazo.

Esto provocó que se iniciara una pelea, Gordon se enfrascó a golpes con uno de los agresores, supuestamente de la pandilla Stone Crips o GS9, y entre los forcejeos terminaron rompiendo la ventana de la peluquería, lo que provocó cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda del peleador, por lo que tuvo recibir 21 puntadas.

Some shot of my hand and timeline leading up to my fight pic.twitter.com/md2lINpo8r

— Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) July 30, 2018