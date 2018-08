La gran celebración de los Patriots por cumpleaños de Tom Brady

Probablemente, el tres de agosto sea una de las fechas más especiales para los amantes del futbol americano, fecha en la que Tom Brady cumple años y razón por la que los New England Patriots festejaron a lo grande a su quarterback.

A través de sus redes sociales compartieron fotografías de un pastel enorme en forma del número 12, el cual ocupa su máxima estrella.

Yes, there is a giant birthday cake at #PatsCamp today. pic.twitter.com/OwqJYOzbQu

— New England Patriots (@Patriots) August 3, 2018