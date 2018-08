Vidal recibe emotivas palabras de sus ex compañeros del Bayern

Al parecer en Alemania la salida de Arturo Vidal pesó a varios de sus compañeros de equipo, ya que le mandaron un emotivo mensaje al Rey, después de que se diera a conocer que su futuro está a lado de Lionel Messi con Barcelona.

Jugadores de la talla de Franck Ribéry, Jerome Boateng, Thiago Alcantara, Rafinha y hasta el propio Bayern Münich, le dedicaron emotivos mensajes al chileno, quien, a sus 31 años, buscará hacer historia con el conjunto blaugrana.

One of the guys you want to have in your team but never against you. You're a real character, a leader, a warrior – I will miss you Arturo and wish you only the best ❤🙌🏽 @kingarturo23 pic.twitter.com/cayy4stzzJ

— Jerome Boateng (@JB17Official) August 3, 2018