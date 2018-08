'Tuca' Ferretti aceptaría dirección interina del Tri

El experimentado Ricardo Tuca Ferretti ha sido uno de los nombres más sonados para tomar las riendas de la Selección mexicana, a lo que el técnico brasileño se negó rotundamente; sin embargo, reveló que la respuesta hubiera sido positiva si él hubiera sido la única opción tras la salida de Juan Carlos Osorio, y no un candidato más.

"Así fue, hubo la situación esta y por la forma que me dijeron, les comenté que si tenían dos o tres opciones más, les dije que muchas gracias, no estaba para este puesto", expresó a ESPN.

Tuca mencionó que ahorita la única manera de aceptar un contrato por parte de la Federación Mexicana de Futbol sería tomando la dirección técnica interina para los partidos amistosos que sostendrá el Tri en septiembre, ante Uruguay y Estados Unidos.

"Lo único sería ayudar una vez más a que tomen una decisión como pasó con Osorio. Si no tienen claro a quién quieren, si tienen dos, tres, cuatro o cinco opciones y quieren analizarlo bien y necesitan cumplir con estas dos fechas FIFA, yo no tengo ningún problema y dirigiría de manera interina totalmente, pero terminando esto, que tengan otra vez su candidato porque yo ya no. Voy a ayudar a que tomen una decisión y solo si quieren, estoy tirando una posibilidad, una idea y solo como sucedió la vez pasada que no tenían a quién y dije que iba nada más en agradecimiento con el futbol mexicano, al país y todo. A mí me encanta ser interino en la Selección", sentenció.

Cabe mencionar que el timonel de los Tigres fue nombrado director técnico interino en 2015, tras la salida de Miguel Herrera de la Selección mexicana, justo un día después de conquistar la Copa Oro, por lo que Ferretti estaría dispuesto de nueva cuenta al interinato como apoyo al balompié nacional.

