'CH14' ingresó de cambio en la derrota del West Ham

El Liverpool arrancó enchufado a la Premier League 2018/2019 y este domingo goleó sin miramientos al West Ham por 4-0 en Anfield para colocarse como líder provisional de la liga.

El equipo de Jürgen Klopp fue un vendaval para los remozados 'Hammers' del chileno Manuel Pellegrini, que mostraron una falta evidente de acoplamiento después de haber incorporado en el mercado veraniego hasta nueve futbolistas.

Mariana Juárez y Jackie Nava confirman próxima pelea

Un doblete de Sadio Mané y los goles de Mohamed Salah y Daniel Sturridge dieron al Liverpool sus primeros tres puntos de la nueva temporada y mostraron al resto de la liga sus credenciales: estos 'Reds' van a por el título.

Four goals and three points. Picking up from where we left off at Anfield last season. 🙌

Well played, lads. #LIVWHU pic.twitter.com/tEUUuh7KFv

— Liverpool FC (@LFC) August 12, 2018