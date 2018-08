Pumas empata con Pachuca y rompe su racha de victorias

Pumas hizo que Pachuca consiguiera su primer punto del Torneo Apertura 2018, después de protagonizar un tedioso y poco activo partido de la jornada 4 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario, al quedar igualados sin goles en la pizarra.

Los de la UNAM dejaron en claro que el sol es el mejor aliado que pueden tener. Durante los últimos dos juegos que disputaron en casa no deslumbraron como lo hacen cuando militan a medio día los domingos, por lo que nos acerca a un club que no da su mejor versión en climas fríos.

Felinos y Tuzos se enfrascaron en un choque que no agradó nada en la primera mitad del partido, ya que durante los primeros 45 minutos la cancha comenzó a perder condición, debido a que la lluvia no dejó de caer en la Ciudad de México, pues en diferentes partes del campo se observó cómo el balón no corrió de la manera adecuada.

Los mismos jugadores evitaron dar el 100% en el césped, pues, en ocasiones, las barridas parecían no tener una cara amigable, por lo que con el paso de los minutos desaparecieron con el objetivo de evitar faltas o lesiones.

Fueron escasas las oportunidades a gol que protagonizaron los deportistas en el Olímpico Universitario, tema que llamó mucho la atención por estilo de juego que presumen los dirigidos por David Patiño en sus últimas presentaciones.

Para la segunda parte, los visitantes salieron como si estuvieran en la Bella Airosa: tranquilos y disfrutando del clima que les favorecía.

El cambio de Felipe Mora por Alan Acosta de los locales les dio una cara diferente, pues con este elemento en la cancha la pelota se pintó azul y oro en gran parte del tiempo restante.

Las llegadas hacia la portería del portero Alfonso Blanco fueron varias, pero el accionar del cancerbero tuzo fue vital al realizar varias apariciones cruciales para que el balón no entrara a su portería.

Por su parte, Paco Ayestarán, estratega del club hidalguense, hizo cambios defensivos, ya que al meter al ‘dedos’ López, quien tomó la posición de Francisco Figueroa, mejoró la parte defensiva y con ello parar el ataque rival.

Al final, el encuentro finalizó 0-0 y con esto los Pumas vieron finalizada su racha perfecta de tres triunfos consecutivos, mientras que el Pachuca por fin rompió el cero en la tabla general del Apertura 2018.

