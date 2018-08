Los mejores fichajes de los equipos europeos del 2018

Cada temporada, los equipos del futbol europeo presumen sacar la cartera para hacerse de los servicios de los mejores jugadores que pueden llegar a obtener, con el objetivo de que su plantel muestre la mejor versión y buscar los mejores campeonatos del mundo.

El más sonado y sin lugar a dudas el que más llamó la atención en el plantea de la redonda fue la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, quien paso a unirse a las filas de la Juventus de Turín donde hará mancuerna con el argentino Paulo Dybala en la delantera.

El futbolista se convirtió en el tercer chileno en vestir los colores blaugrana, solo por detrás del portero Claudio Bravo y Alexis Sánchez, quienes ya fueron parte de la historia del cuadro español. El Rey llegó procedente del Bayern Münich para ocupar el puesto del brasileño Paulinho, quien regresó al balompié de China.

El portugués fue el fichaje más costoso y explosivo de la temporada, ya que el conjunto de Italia pagó una cantidad de 100 millones de euros por obtener sus servicios, donde esperan que el luso los haga campeones del certamen más importante del planeta a nivel clubes: UEFA Champions League.

Considerado el mejor portero del mundo, ‘Gigi’ dejó su historia con la vieja señora al conseguir siete veces consecutivas el scudetto, para tomar su boleto a Partís y convertirse en la nueva jota del conjunto del Paris Saint Germain.

Gonzalo Higuaín

