Mañas y curiosidades de los entrenadores de futbol

Los entrenadores suelen tener un amuleto de la suerte o simplemente una manía cuando se encuentran dentro de un partido o previo al mismo, ya que presumen -como seres humanos- tener en su mente una forma de distinguirse de los demás.

Tal es el caso del técnico Ricardo La Volpe, quien se ha caracterizado por ser un tipo que nunca suele saludar a rival en turno, pues lo considera de mala suerte o es lo que siempre responde cuando le preguntan sobre ese tema.

Polémico entrenador argentino que suele dar siempre de qué hablar, previo, durante y después de cada partido. La Volpe impuso moda al colocarse una corbata de distinto color, textura y diseño, ya que para él representa suerte en los días en que se disputa como estratega de algún equipo; sin dejar de lado que nunca saluda a sus oponentes antes de que ruede el balón.

Amado y odiado después del Mundial de Rusia 2018, el cafetalero se caracterizó por ser un tipo que estudia lo mejor que puede a sus rivales en turno, por lo que una de las herramientas del trabajo preferidas del colombiano es una libreta con lápices de color azul y rojo.

La ansiedad ha sido parte fundamental del ex entrenador del Napoli de Italia, quien es un fumador frecuente, cuestión que no puede dejar de hacer ni cuando se encuentra en el tapete verde, pues -a pesar de que tiene prohibido consumir un tabaco en el estadio- lo cambia por mascar la colilla del cigarro que para muchas personas puede ser desagradable, pero para él no.

Uno de los directores técnicos más polémicos del balompié mexicano es Tomás Boy, quien siempre ha dicho y hecho lo que siente, por lo mismo es amado y odiado por los propios fanáticos del futbol, debido sus polémicos festejos.

Quien hizo historia como entrenador con la Selección de Perú en Rusia 2018, dejó en claro que antes de cada uno de los encuentros que dirige busca tocar una novia, sí, una mujer que está a punto de casarse para que le dé suerte en su trabajo y con ello obtenga un buen resultado.

Un técnico hecho y derecho, comprometido con cada una de las escuadras que dirige, se caracterizó por utilizar una camisa del color del equipo en el que se encuentra, con el objetivo de que sepan que él es el primero en ponerse la camiseta y con ello motivar a sus jugadores en dar el máximo de sí en cada choque.

El ex futbolista mexicano nunca oculto sus creencias: antes de iniciar una temporada con el equipo al que dirigirá le llama a su ya famosa “vidente”, misma que le dice cómo le irá con su futuro club, aunque en ocasiones nos ha tenido surte, pues – cuando estuvo como cabeza de proyecto con Pumas– le aseguró que llegaría a la final y en pocos juegos les dieron las gracias.

