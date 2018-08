Chivas niega existencia de dobles contratos en el club

El futbol mexicano atraviesa un momento complicado luego de que se revelara uno de los “secretos” mejor guardados. Era un rumor por todos conocido, pero la salida de Guillermo Vázquez del Veracruz desnudó la existencia de dobles contratos en el balompié nacional. Un acuerdo se registra en la Federación y otro es el que se tiene con el club, con distintos salarios, con el fin de evadir impuestos.

PERIODISTA MARIANA ZACARÍAS NIEGA AMORÍO CON JUAN CARLOS OSORIO

Este miércoles, al ser cuestionado al respecto, el vicepresidente del Guadalajara, Amaury Vergara, aseguró que su equipo se conduce de forma limpia. “En Chivas no hay dobles contratos, no sé cómo lo manejen en otros equipos”, sentenció. Y agregó: “Estoy a favor de que se hagan las cosas de la mejor forma para el jugador y la institución. De eso está a favor Chivas”.

El dirigente rojiblanco afirma que su equipo es transparente. “Lo hemos hecho durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo, un esfuerzo para hacer los mejores acuerdos. Tendrían que hablar con los demás equipos para que se sumen, pero Chivas siempre, no sólo con los jugadores, con cualquier persona que entre a la institución, con cualquier proveedor, patrocinio, somos muy correctos, muy rectos y siempre estamos tratando de hacerlo de la forma más transparente”, señaló.

“Para hacer las cosas bien no hay que pelearse, no nos peleamos con los contratos. Hay que usar las herramientas y las habilidades para platicar con los jugadores y llegar a un punto de encuentro mutuo. Yo soy una persona, es una opinión personal, me gustan los esquemas win-win donde todos salen ganando. Creo que estamos en una coyuntura importante en relación a la relación de los clubes con los jugadores”, declaró.

“Creo que Chivas tiene una responsabilidad muy importante y si te fijas, hemos tenido unos años muy buenos, donde hemos llegado a buenos acuerdos, pero tampoco voy a negar que últimamente hemos tenido algunas negociaciones complicadas. Siempre la disposición de Chivas es encontrar la mejor relación, el mejor acuerdo con un jugador y además aportar a los demás equipos de cómo creemos que es la mejor forma para que a nivel industria-futbol se hagan los mejores acuerdos”, concluyó Amaury Vergara.