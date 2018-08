Miguel Herrera pide que técnicos se unan para crear asociación

Miguel Herrera, técnico del club de futbol América, lamentó lo ocurrido con Guillermo Vázquez y pidió unión al gremio para crear una asociación que defienda los intereses de los estrategas, además de asegurar que la práctica de los dobles contratos debe erradicarse.

Luego de la salida de “Memo” Vázquez de la dirección técnica de Veracruz, quien reveló que dirigió sin contrato, el “Piojo” Herrera confía que la situación se arregle para su homólogo, aunque dejó en claro que falta una asociación para apoyarse entre ellos.

A su salida de las instalaciones de Coapa, el timonel comentó que así como los jugadores se unieron, “me parece que también tendría que haber una asociación de técnicos, creo que deberíamos tener más fuerza” y valor para tomar decisiones.

Luego de las declaraciones de “Memo” Vázquez, Herrera confía que el timonel no reciba algún bloqueo y pueda trabajar libremente, además de salir en su defensa y manifestar que el estratega sólo pidió lo que consideró justo.

“Memo solo habló fuerte, claro y dijo: si no hay una seguridad o contrato mejor me voy, fue en Veracruz donde salieron a decir que no había contrato. Es algo complicado y esperamos que se arregle en la Federación (Mexicana de Futbol), dijo.

Luego de aseverar que él nunca firmó doble contrato, espera que con la llegada de Yon de Luisa a la presidencia de la Femexfut se termine esa práctica, algo primordial si quieren que el balompié "azteca" sea de los mejores en el mundo dentro y fuera de la cancha.

“Yon de Luisa seguro pondrá cartas en el asunto, tendrá mucha tarea porque no está bien esa situación, aunque los culpables también son quienes firman los contratos dobles, los que lo ofrecen y quienes firman”.