Elon Musk propone túnel para llegar al Dodger Stadium

Los fanáticos del beisbol hartos del tráfico de Los Ángeles podrán llegar en un futuro al Dodger Stadium en un sistema de transporte público subterráneo, si el más reciente y extravagante plan del magnate Elon Musk se vuelve realidad.

La compañía Boring del multimillonario tuiteó el miércoles una propuesta de unos trineos eléctricos autónomos que recorrerían un túnel entre el estadio y un lugar en la zona de Hollywood de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, el sistema llamado Dugout Loop tendría financiamiento privado y no necesitaría dinero de los contribuyentes.

El alcalde Eric Garcetti tuiteó que es emocionante ver ideas innovadoras destinadas a reducir el tráfico en las calles de Los Ángeles.

En abril se anunció una propuesta para construir un teleférico de la estación de trenes Unión al Dodger Stadium.

Actualmente Musk construye un túnel de prueba entre su planta de cohetes SpaceX y un punto cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles.

The Boring Company is excited to announce Dugout Loop – a high-speed, zero-emissions, underground public transportation system, allowing fans to get from the Red Line to Dodger Stadium in under 4 minutes https://t.co/q53zKeDkts — The Boring Company (@boringcompany) August 16, 2018

The Boring Co. announces plans to build "Dugout Loop" transit system between Dodger Stadium and Red Line. The more mobility options, the better, says Metro. https://t.co/nbob6D44r4 pic.twitter.com/nY0sY6tUrT — Metro (@metrolosangeles) August 16, 2018