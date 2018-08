Pumas estrena La Cantera 2 con foto oficial

Los Pumas de la UNAM se tomaron la fotografía oficial del Torneo Apertura 2018 y lo hizo de manteles largos en las nuevas instalaciones denominadas La Cantera 2.

“Hoy presentamos el nuevo espacio donde se forjará el futuro de Pumas”, anunció el conjunto auriazul, al tiempo de mostrar en imágenes los nuevos terrenos de juego.

El primer equipo varonil, que dirige David Patiño, y el conjunto femenil, comandado por Ileana Dávila, posaron primero por separado para la instantánea oficial de este segundo semestre del año.

Ambos conjuntos lucieron su mejor pose con el uniforme blanco y el puma dorado de la playera, después se colocaron cuerpos técnicos y los clubes de categorías inferiores para realizarse una toma general.

¡Por tus colores, por tu escudo, por ti Universidad! Este es nuestro equipo varonil ¡Pumas de la UNAM! #PorNuestraHistoria #SoyDePumas pic.twitter.com/NgKJpCmZPg — PUMAS (@PumasMX) August 17, 2018

Este es el equipo femenil, ellas son nuestras Pumas Pasión y garra por estos colores.#UnidasVenceremos #SoyDePumas pic.twitter.com/9W7VTagAcL — PUMAS (@PumasMX) August 16, 2018

El invitado de honor al acto fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien de igual manera lució en las fotografías.

En la Cantera 2 tendrán actividad en su mayoría los conjuntos de las categorías sub 15, sub 17, sub 20, así como el de Tercera División y categoría femenil.

Las nuevas instalaciones de Pumas cuentan con un mini estadio y tres canchas de pasto natural, donde las jóvenes promesas iniciarán su sueño de cara a pertenecer en un momento dado al primer equipo.