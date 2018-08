VIDEO: Banda de rap hace canción en apoyo a Chivas

Al parecer las cosas en Chivas cada vez son peores o es lo que parece en cada ocasión que sale a jugar un partido de futbol. Ahora, el grupo musical que lleva por nombre Cuatro Divango, hizo una canción a favor del equipo de su amores, con el objetivo de que por medio de su música se haga eco y mejoren su situación en el Apertura 2018.

En la melodía se presume de cómo ha sido un poco de la historia del conjunto rojiblanco, pues muestran que la importancia de su conjunto es gracias a la cantera que desde sus inicios ha apoyado a la Selección mexicana, misma que suele convocar a elementos del chiverío.

Al parecer cada una de las palabras de la canción va dirigida hacia los directivos, a quienes consideran, deben manejar al conjunto más popular y ganador de nuestro país, con el objetivo de que su afición los arrope en las buenas y las malas.

Hoy me gustaría reflexionar nuestra situación, estoy triste de llegar a la jornada 5 y ver a chivas con 1 punto, hasta abajo, más que enojado me siento triste este mensaje es para ustedes sin insultos y con respeto, igual no contestaran pero espero que lo vean. @Amauryvz @JLHB33 pic.twitter.com/J7Cvat83Sh

— Divango (@CuatroDivango) August 17, 2018