Jimena Sánchez responde a quien se burló de su supuesta celulitis

Hace unos días la escultural conductora, Jimena Sánchez publicó una fotografía en cuenta oficial de Twitter, en dicha imagen, la comunicadora mostraba sus atributos y los usuarios 'tensiónreal' y 'victormanuelig' hicieron comentarios sobre su supuesta celulitis:"Exelente foto. (que se le nota la celulitis, mejor porque ella es una mujer de verdad, y así , de verdad nos gusta!), cerró su comentario con un emoji de un beso, mientras que el segundo dijo: "Huy! Mala foto ya se te nota la celulitis".

Sánchez no pudo contenerse y replicó: Según tu ¿alguien con celulitis no debe tomarse una foto porque es mala? O no entendí.

Exelente foto. (que se le nota la celulitis, mejor porque ella es una mujer de verdad, y así , de verdad nos gusta!😘) pic.twitter.com/qDjsnZV3Bc — TensionIrreal🔞 (@Tensionireal) August 17, 2018

Según tu ¿alguien con celulitis no debe tomarse una foto porque es mala? O no entendí https://t.co/JY7H16xmJO — Jimena Sánchez (@jimenaofficial) August 17, 2018

Cientos de usuarios le externaron su apoyo a la conductora y realizaron varios comentarios positivos sobre su figura.

