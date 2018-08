Manchester United fue humillado por el Brighton

El Brighton dejó en evidencia al Manchester United, que encajó su primera derrota (3-2) de la temporada con una triste imagen, impotente y sin soluciones para enmendar una mala primera parte, en la que encajó los tres goles.

El conjunto de Jose Mourinho fue superado en todos los aspectos por un adversario menor en plantilla y presupuesto, pero plagado de empuje y entusiasmo que le bastó para desnudar los defectos defensivos de los reds.

La derrota en el The American Express Community Stadium ya distancia al United de los favoritos. Manchester City, Chelsea y Tottenham han ganado sus dos partidos. El cuadro de Mourinho, que no encontró argumentos para dar un giro al encuentro, ya está a tres de los favoritos.

