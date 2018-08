Consejos para correr en el Maratón de la CDMX

El Maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo este 26 de agosto. Es uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital del país. Para la edición XXXVI se espera que participen más de 42 mil corredores.

Pogba es invitado a conocer la tierra de su novia María Zulay

VIDEO: Peleador de MMA casi muere asfixiado por culpa del referí

Correr un maratón representa un gran reto pero el de la CDMX aún más, debido a que los participantes se enfrentan a la altura de la ciudad (2250 m), pendientes prolongadas en la ruta y la misma contaminación.

Si eres de los que planea participar en esta edición del maratón o en una próxima, a continuación te dejamos algunos consejos de la plataforma ClikiSalud de Fundación Carlos Slim que te serán útiles.

Antes del Maratón

Descansa, tu cuerpo debe llegar a la carrera con un buen tono muscular y una reserva importante de energía.

Modera tus entrenamientos durante la semana previa, al menos dos día antes, evitando realizar actividades físicamente extenuantes.

Duerme bien, por lo menos ocho horas diarias para contar con una mejor reserva de energía.

Tres días previos puedes aumentar tu consumo de frutas, arroz, pastas, papa, avena y pan, ya que estos alimentos te darán reservas de glucógeno necesario para la carrera.

No consumas muchas grasas, por lo menos tres horas antes de iniciar el maratón, así que lo ideal será un desayuno ligero como: avena, leche con cereal, barras energéticas, pan tostado, etc. Además evita alimentos irritantes a los que tu cuerpo no este acostumbrado, evita el alcohol y mantente hidratado con electrolitos.

Durante el Maratón

Toma sorbos de agua o bebidas rehidratantes cada 15 minutos.

Si te sientes fatigado consume una barra energética en el kilómetro 15 y/o 30.

Lleva contigo algunos sobres de miel, cajeta o mermelada, le ayudarán a tu cuerpo a darle energía.

Después del Maratón

Es normal que tengas sed después de la carrera, pero no te apresures, debes moderar tu consumo de líquidos en las primeras horas.

Pasa lo mismo con los alimentos, espera por lo menos 30 minutos después de terminar la carrera para consumirlos.

De preferencia come fruta o cereales para recuperar las reservas de glucógeno antes de realizar tu comida completa.

El reposo es clave en este periodo, tienes que tomarte una semana tranquila después del maratón, no debes realizar ninguna actividad físicamente extenuante. Modera tus entrenamientos.