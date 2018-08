Agradecido con sus Águilas, Moisés Muñoz se despedirá ante Chivas

¡Cómo olvidar el gol de Moisés Muñoz en la final contra Cruz Azul en 2013!. Con ese y un millón de recuerdos más, Moisés Muñoz oficializó su retiro de las canchas. Momento en el que lo acompañó Miguel Herrera y Oribe Peralta.

"Sabía que este día llegaría. Hay cosas que extraño, pero sin duda la que más me duele es no jugar más al futbol. Pero si hay algo que nunca me van a quitar, es el haber tenido el privilegio de ser jugador profesional.Le agradezco a mis amadas Águilas, lugar donde pasé los mejores años de mi carrera y donde probé las mieles del éxito", mencionó Moy.

Para América, afición y para el mismo Muñoz, el 26 de mayo de 2013 quedó plasmado en la historia. Luego del gol del empate que marcó en los últimos segundos en la final ante Cruz Azul del torneo Clausura de ese año, con el cual llevó al equipo a tanda de penales, misma donde las Águilas consiguieron su título número 11 en su historia. "Le agradezco al futbol todo lo que soy, todo lo que he logrado y me voy satisfecho. El gol en esa final me marcó a nivel personal pero también al americanismo y fue una noche mágica que siempre me será muy grato recordar".

Cabe mencionar que Muñoz jugará su último partido con el equipo de Coapa en el duelo amistoso que sostengan ante Chivas en Estados Unidos el próximo 9 de septiembre.

"Moisés, te conozco desde hace mucho tiempo y cuando se me abrieron las puertas de este Club, pensé en ti. Traje al mejor portero que pude haber encontrado en el camino en ese momento. Estoy seguro que vendrán cosas muy buenas para ti", fueron las palabras de Miguel Herrera.

En tanto, Oribe Peralta no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a Moisés Muñoz el tiempo compartido en vestidores, y por enseñarle a ser un verdadero Capitán. "Me enseñaste a vestir estos colores con orgullo, a portar el gafete de capitán y sólo me queda agradecerte por enseñarnos tanto".

