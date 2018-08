Hamilton se queda con la 'Pole' en el GP de Bélgica

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), actual líder del Mundial de Fórmula Uno, logró la 'pole position' para la salida del Gran Premio de Bélgica, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y del francés Esteban Ocon (Force India), tercero.

Hamilton, que suma su 'pole' número 78 en su carrera y la quinta en Bélgica, se impuso en una clasificación marcada por el final de la lluvia y el secado de la pista, lo que le permitió mejorar y hacer un mejor tiempo que el del Ferrari de Vettel, que dominaba hasta entonces la sesión.

El cuarto lugar de la formación de salida será para el mexicano Sergio Pérez (Force India), seguido por el francés Romain Grosjean (Haas), el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), los Red Bull del holandés Max Verstappen y del australiano Daniel Ricciardo y el Haas del danés Kevin Magnussen, noveno.

