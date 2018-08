Mexicanos que jugaron en la Superliga de Turquía

Luego de que se diera a conocer que el zaguero mexicano Diego Reyes será el nuevo elemento del Fenerbahce de Turquía, la historia nos recuerda a aquellos futbolistas mexicanos que buscaron hacer historia en esas tierras para llevar el nombre de México a lo más alto del mundo.

Deportistas de la talla de Sergio Almaguer, quien militó con el Galatasaray, hacen que la redonda turca no le cierre las puertas a aquellos futbolistas que en algún momento soñaron en estar en un club del viejo continente: ya sea de inicio o final de sus carreras, pero eso es una buena nota para nuestros compatriotas.

Sergio Almaguer (Galatasaray)

El ahora entrenador de la categoría sub-20 de la Selección mexicana, vivió el tan llamado “sueño europeo”, ya que después de jugar en la Liga MX con equipos de la talla del Puebla, Querétaro, Tigres, Necaxa, Cruz Azul, Jaguares, entre otros, decidió romper la zona de confort para jugar en Europa con el Galatasaray en el 2003, donde para su mala fortuna no anotó un solo gol en los siete partidos que disputó.

Antonio de Nigris (Gaziantepspor, Ankaraspor y Ankaragücü)

No recordar al Tano De Nigris es no saber de la historia de los futbolistas que fueron un trotamundo del balompié mundial, ya que el ex futbolista fue quien más escudos defendió en Turquía, al jugar con Gaziantepspor (2006-2008), Ankaraspor (2008-2009), y Ankaragücü (2009).

Antonio se hizo amigo de balón en las tres escuadras que tuvo cabida, al anotar -en total- 26 dianas en 88 partidos, siendo hasta el momento el azteca que más juegos vio en un entonces desconocido futbol.

Giovani dos Santos (Galatasaray)

Su extenso paso por Europa hizo que el ahora elemento de LA Galaxy tuviera un recorrido en Turquía con el conjunto del Galatasaray en la temporada 2009-2010, donde sus números fueron bajos, al irse en blanco en su récord goleador en sus 14 participaciones.

Diego Reyes (Fenerbahce)

El canterano del América será el cuarto mexicano en ingresar a la Superliga turca, luego de que el Porto de Portugal no renovará su contrato, por lo que el zaguero azteca está obligado a regresar a su nivel si quiere estar en la oncena titular de su nuevo entrenador Phillip Cocu.

