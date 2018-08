Reyes, la llave para que mexicanos lleguen a Turquía

Tras la decisión de Diego Reyes de jugar en la Superliga de Turquía con el Fenerbahçe, el zaguero azteca dio sus primeras palabras como nuevo canario amarillo, donde aseguró que espera que sea una nueva parte de la historia del futbolista mexicano para que se den la oportunidad de jugar ahí.

"Estoy muy feliz de ser el primer jugador de futbol mexicano en jugar aquí. Me gustaría agradecer al Fenerbahçe por darme la oportunidad de jugar. Espero que se haya abierto una puerta y luego otros jugadores mexicanos vengamos aquí”.

🎙 Yeni Transferimiz Diego Reyes: “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağım, çok çalışacağım. Bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum!” pic.twitter.com/0IRVB4hsVb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2018

Después de estar en cuerda floja su futuro en Europa, el joven futbolista sabe del trabajo que debe hacer para ingresar a la oncena titular de su nuevo club, donde aseveró que “esto también me pone mucha responsabilidad. Haré mano de mi mano, trabajaré duro y quiero ser campeón con mi equipo este año”, siguió. "Me doy cuenta de que cada jugador que juega en Fenerbahçe es importante, y he escuchado sus nombres. No puedo esperar para unirme y conocer a mis compañeros".

🎙 Sportif Direktörümüz Damien Comolli: “Diego çok istediğimiz bir oyuncuydu ve onu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum.” pic.twitter.com/tnizospBJk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2018

