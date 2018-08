Comentaristas de TV Azteca tendrán invitado de lujo para el Santos vs Cruz Azul

En los últimos años el equipo de comentaristas deportivos de TV Azteca han adquirido una gran popularidad entre los aficionados al balompié nacional debido a su peculiar manera de narrar las acciones en cada partido y para el duelo que cierra la jornada 7 del Torneo Apertura 2018 tendrán un invitado de lujo.

También te puede interesar

Cristiano Ronaldo impacta en Italia con sus métodos de entrenamiento

VIDEO: Niño llora de emoción ante la presencia de Lionel Messi

El afamado y polémico equipo de comentaristas tendrá un invitado especial para el encuentro entre el actual campeón del futbol mexicano, Santos Laguna y ‘la maquina’ de la Cruz Azul que no conocen la derrota en lo que va del torneo. Luis 'el Doctor' García compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde aparece junto a su hijo Mariano, "Vámonos a Torreón al Santos vs Cruz Azul. Llevo comentarista invitado, el gran Mariano #BichoPérez” comentó el ex seleccionado nacional.

PUBLIMETRO TV