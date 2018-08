Ex novio de Yanet García manda mensaje para poner fin a las burlas

Douglas Martin ha recibido muchas críticas por haber terminado con la mexicana Yanet García para enfocarse en su carrera como jugador profesional de Call of Duty; sin embargo, el salió a decir que ese no era el único motivo por el que tomó la decisión de poner fin a su relación con la chica del clima más famosa de México.

FaZe Censor, como también es conocido en los eSports, publicó un video en su canal de YouTube, el cual tituló Heartbroken (corazón roto). Ahí reveló que Yanet sigue dándole like a sus publicaciones pese que ya no lo sigue.

"Yo terminé con ella y muchos creen que fue solo por 'Call of Duty', pero es obvio que no es la única razón. No quiero especificar ni entrar en detalles porque ya no es mi lugar. Sé que ella salió a echarme toda la responsabilidad en Twitter, casi todos los días, pero sigue dando ‘me gusta’ a mis contenidos en Instagram pese a que no me sigue. Eso no tiene sentido", dijo el videojugador profesional.











Martin aceptó que uno de los motivos principales por el que cortó a la sexy aficionada de los Tigres fue para enfocarse en su carrera y que no veía motivo para mantenerse en una relación donde no se veían mucho por sus carrera y que al final del día era una perdida de tiempo.

Las palabras de FaZe Censor llegaron después de que perdiera la semana pasada el campeonato mundial de Call of Duty, junto a su equipo Complexity, y sintiera que su vida se había convertido en un meme por las burlas de las que fue objeto.

