VIDEO: Niño llora de emoción ante la presencia de Lionel Messi

Luego del partido en el que Barcelona sacó una sufrida victoria de visita ante el Valladolid, un puñado de aficionados acudieron al aeropuerto con la esperanza de ver de cerca a los jugadores del equipo blaugrana y obtener un autógrafo de sus ídolos, sorprendentemente el astro argentino, Lionel Messi, se acercó para firmar algunas playeras ocasionando que un pequeño aficionado soltara el llanto ante la presencia de su ídolo.

El argentino firmó varias camisetas del equipo culé, sin embargo, al ver que un niño le pedía que firmara la camiseta del Newell's Old Boys de Argentina, Messi se acercó y plasmó su firma en el jersey rojinegro. Cabe mencionar que en una entrevista para TyC Sports, Messi declaró que su sueño de infancia era jugar para el ese equipo y que si existe la posibilidad, le gustaría terminar su carrera en con 'la lepra'.

Piel de gallina 😭😭😭 Cuando no puedes reprimir tus emociones al ver a tu ídolo… We ❤ #Messi pic.twitter.com/LK8UOFytUK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2018

Antes de retirarse, Messi acarició la cabeza de su pequeño aficionado. Esta no es la primera vez que un hincha no puede contener la emoción al tener cerca al capitán del Barcelona y seguramente no será la última vez que esto suceda. en la fecha 3 de la Liga, Barcelona recibirá a la Sociedad Deportiva Huesca el próximo domingo 2 de septiembre.

