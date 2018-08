Hijo de Cristiano Ronaldo ya entrena en las inferiores de la Juventus

La Juventus de Turín no sólo se llevó a Cristiano Ronaldo del Real Madrid, también obtuvo a Cristiano Jr. quien en un futuro podría ser una de las figuras del futbol mundial.

La vecchia signora compartió en su sitio web imágenes de la categoría Sub-9 en la que aparece el hijo mayor del astro portugués. Los pequeños recibieron su kit de entrenamiento y realizaron sus primeras prácticas en el centro deportivo de Vinovo.







En una de las fotografías, Cristiano Ronaldo Jr. recibe indicaciones de una entrenadora y en otra intenta driblar a Matías Barzagli, hijo del futbolista Andrea Barzagli.

“Es muy competitivo, como lo era yo a su edad. No le gusta perder, será como yo al 100%. Me gusta enseñarle algunas cosas, pero será como él quiera. Yo lo apoyaré siempre si se volviera un futbolista. Pienso que tiene pasión, un buen físico, es rápido, tiene calidad, juega bien. Yo no quiero presionarlo pero sueño verlo como jugador”, declaró en alguna ocasión Cristiano Ronaldo y La Gazzetta del Sport reprodujo sus palabras.