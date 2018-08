Zlatan Ibrahimovic ataca otra vez a Pep Guardila

Al parecer para Zlatan Ibrahimovic salir del Barcelona no le costó ningún trabajo, debido a las inconformidades que presentaba el sueco con su entonces entrenador Pep Guardiola, ya que asegura el ex del Manchester United, fiel a su estilo, que no lo valoró.

"La segunda mitad de la temporada fue un desafío para mí porque llegué a una situación en la que el entrenador no me hablaba. Eso fue algo nuevo para mí”, reveló el ex seleccionado nacional de Suecia.

Ibra, quien actualmente sigue activo en el futbol de la MLS con el LA Galaxy de los hermanos Dos Santos, dejó claro que su forma de jugar no es cualquiera y que el ahora estratega del Manchester City no supo manejarlo.

"Cuando me compras, estás comprando un Ferrari. Si manejas un Ferrari, pones combustible premium, conduces hacia la autopista y pisas el acelerador. Guardiola lo llenó con diesel y dio una vuelta por el campo. Si era eso lo que quería, debería haberse comprado un Fiat desde el principio".

Al final, Ibrahimovic subrayó que la decisión de irse del conjunto culé fue debido a que le iba a hacer el favor al multicampéon con los blaugrana.

"Cuando estaba en Barcelona, lo resolví diciendo: 'si tienes un problema, lo resolveré por ti, me voy. No me quedaré y te daré problemas, no soy ese tipo".

