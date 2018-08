Odié el futbol, no veía la hora de retirarme: Michael Owen

Michael Owen sorprendió al mundo entero tras revelar como fue su vida durante los últimos años como futbolista profesional, afirmando que terminó odiando dicho deporte y que no veía la hora en que se retirara de él.

"Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. Cambié mi forma de jugar y ya no fui el mismo. En los últimos 6 o 7 años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de patear al arco cuando tenía espacios sabía que me iba a romper un músculo. Durante esos seis o siete años odié el fútbol. No veía la hora de retirarme porque el que estaba en el campo no era yo", mencionó en entrevista para BT Sports.

El tres veces mundialista con la Selección de Inglaterra y también ex jugador del Liverpool, Real Madrid, Manchester United, entre otros terminó su carrera en la temporada 2012/13 con la camiseta del Stoke City, afirmando que ya no era el mismo. "Lo que hacía era jugar corto, armar jugadas, meterme en el área y usar mis instintos. Podía seguir marcando goles, tenía los instintos para saber a donde iba la pelota y terminaba la jugada. Solo usaba mi instinto".

