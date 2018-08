Con agradecimiento especial a Almeyda, Pulido celebra dos años con Chivas

Un día como hoy pero del 2016 tome una de las mejores decisiones de mi carrera, poder vestir la playera de las @chivas, sin duda llegaba con muchas ilusiones, con deseos de triunfar y obtener muchos campeonatos, gracias a Dios me ha tocado formar parte de 3 títulos para la institución y ser parte de esta nueva historia, 🏆1 copa MX 🏆1 liga 🏆1 concachampions Agradezco especialmente a mi ex entrenador Matias Almeyda y su cuerpo técnico, y a todos los empleados, desde los (cancheros), toda la gente que trabaja para chivas tanto directivos Jorge Vergara, Amaury Vergara y José Luis Higuera por hacer posible mi llegada a este gran club, para mi es un orgullo pertenecer a esta institución. Ojalá y primeramente DIOS pueda estar mucho tiempo más defendiendo estos colores y vistiendo esta linda playera, gracias a toda la AFICION por todas las muestras de cariño, desde el primer día en que llegue a Guadalajara me han arropado de la mejor manera y siempre he sentido su apoyo en todo momento. De mi parte le he tomado un Cariño a estos colores y un amor sincero a este gran club, por todo lo que representa este gran equipo, gracias a todos mis compañeros que me recibieron con una sonrisa y con un cariño especial, y a todos los que hoy forman parte del equipo, como los nuevos entrenadores Pepe Cardozo y todo su cuerpo técnico gracias a todos y gracias por todo, ojalá pueda permanecer mucho tiempo más en CHIVAS, porque quedan muchos sueños y metas por cumplir. ATTE: su amigo ALAN PULIDO. #AP9

