Mauro Lainez confesó que tuvo una mala experiencia en León

En una entrevista para el diario deportivo Récord, Mauro Lainez confesó que pasó por momentos difíciles durante su estancia en el León y que la directiva del equipo esmeralda no lo respaldó como él esperaba.

También te puede interesar

PSV presenta a Erick Gutiérrez en su aniversario 105

Antes de llegar a Lobos BUAP, el mediocampista de 22 años estuvo en los 'panzas verdes', donde hizo su debut en primera división, sin embargo, su carrera se pudo truncar debido a que le diagnosticaron estrabismo y en León no le creyeron.

“Tenía visión doble, veía el balón y a mis compañeros doble, lo tenía desde Mineros, pero en León se me explotó, comenzaron los problemas. Ellos (en el club) no me creían, pensaban que me estaba haciendo el enfermo, el trato hacia mí no fue el mejor, si tienes a un jugador es para tenerlo al cien. Me operé de estrabismopor mi cuenta, quería estar bien conmigo mismo", explicó a Récord el hermano mayor de Diego Lainez.

En el tiempo que Mauro estuvo con 'la fiera' únicamente tuvo actividad siete minutos en Liga, fue titular en dos partidos de Copa y su problema visual se agravó, sin embargo, tras su operación, pudo continuar con sus actividades con normalidad.

“En la Liga de Ascenso, en Mineros de Zacatecas, demostré buenas cosas. Llegué a León y desafortunadamente por algunos problemas extracancha no se logró despuntar, pero ahora tengo una oportunidad en Lobos BUAP”, “Era cuestión de buscar a la mejor especialista, teniendo su opción iba a poder estar más tranquilo, fui con un gran especialista, me operé y pude regresar a mis actividades. Ahorita con Lobos estoy al cien.

También puedes leer

La verdadera razón por la que Cristiano no fue al sorteo de la Champions

Para terminar la entrevista Mauro comentó que tiene miedo a que su problema regrese y le impida volver a jugar, sin embargo, su familia y él están conscientes de que no toda la vida se podrán dedicar al futbol.

“Claro, pero yo digo que por algo pasan las cosas y si a lo mejor no estaba destinado para mí seguir en el futbol, pues bueno, iba a estudiar, estaba tranquilo. Siempre he pensado en un ‘plan b’, mi mamá y mi papá nos han inculcado a Diego y a mí que debemos tener una carrera porque el futbol dura poquito”, finalizó.

PUBLIMETRO TV