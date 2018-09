Me veo peleando por un título: Lindolfo Delgado

¿Cómo empezó tu gusto por el boxeo?

­— Mi historia en el boxeo inició a los cuatro o cinco años de edad en el patio de mi casa. Mi papá me enseñó a tirar mis primeros golpes y se convirtió en un estilo de vida siempre practicar boxeo; ya como a los 12 años me fui a Cuba a practicar el deporte.

Junto con mi papá nos poníamos a ver las peleas de box, me llamaban la atención los boxeadores que eran muy famosos y quería ser como ellos, desde niño tenía ese sueño y ahora estamos en el camino.

Para ti, ¿cuáles son las diferencias entre el boxeo olímpico y el profesional?

­— El boxeo son golpes en los dos, pero sí hay diferencias, es diferente la preparación y el ritmo arriba del ring.

En el amateur (olímpico) sólo peleas tres rounds, eso lo hace más rápido. En cambio, en el profesional es más pausado; como es más larga la pelea, tienes la posibilidad de ir preparando cada round. El profesional me está gustando mucho porque me da más tiempo de ver a mis contrincantes.

También puedes ver

Comparte André Gignac que tendrá otra hija mexicana

¿Qué es lo que te gustaba más de cada una de las disciplinas?

­— Lo que me gustaba del boxeo olímpico era que competías alrededor del mundo; aparte de ir a pelear, conocías otros lugares, otras culturas, era muy bonito ir a participar, a representar los colores de la bandera mexicana, era muy bonito todo eso.

Ganar una medalla en Panamericanos y Centroamericanos es un logro muy grande para mí, fue una de las mejores cosas que he vivido, muy diferente a ganar una pelea profesional. Una victoria profesional la veo como un escalón más que me permita llegar a la meta y dejar huella en el boxeo.

Ahorita en lo profesional estamos buscando otro objetivo, son otras metas más grandes, estoy muy contento en lo profesional.

Tu andar en el profesionalismo es muy corto pero, ¿qué te deja llevar hasta el momento seis nocauts?

­— Lo que buscamos nosotros es la victoria y aprender de cada pelea, no solamente ir a noquear o pelear, o sólo por subirte al ring.

Siempre tenemos una estrategia y un plan, no sólo nos vamos a buscar el nocaut, vamos a aprender y desarrollar el boxeo, si se da el nocaut qué bueno y lo vemos a la distancia; si no, qué bueno también, de las dos maneras me sirven, lo que sea mejor para mí.

Expertos en el boxeo te ven madera de campeón. ¿Te ilusionan estos comentarios?

­— Siempre he tenido los pies en la tierra, pero los comentarios me ayudan, me motivan para trabajar más fuerte y seguir adelante.

Yo creo que puedo lograrlo (el campeonato mundial), personas que saben del boxeo me dicen que puedo lograrlo, pero esos son motivos que me dan para buscar esa posibilidad. Apenas son seis peleas, pero ahí vamos poco a poco, pelea por pelea, confío en que pronto haremos cosas grandes.

Por lo pronto me falta experiencia, seguir peleando para mejorar mi récord, mi técnica. Sí me veo peleando por un título pronto, mi meta no es ser campeón del mundo una vez, sino ir superándome y ser campeón varias veces en varias divisiones, pero a eso se llega trabajando.