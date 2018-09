Chivas enfrentaría al Real Madrid en semifinales del Mundial de Clubes

La mañana de este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes, donde las Chivas del Guadalajara conocieron a su rival. El Rebaño Sagrado comenzará su camino en dicho certamen el 15 de diciembre al enfrentar al campeón de Asia, el cual se conocerá en noviembre.

The #ClubWC draw has been made 🏆

Which match-ups are you looking forward to at UAE 2018? 🇦🇪🤔 pic.twitter.com/1PVh2766lV

— FIFA.com (@FIFAcom) September 4, 2018