MLS coloca a Carlos Vela en su 11 ideal

Carlos Vela se ha convertido en un referente dentro de la Major League Soccer (MLS) desde su llegada al equipo de Los Angeles, pues ahora lo reconocieron en el 11 inicial del certamen estadounidense.

Después de su gran paso en el viejo continente y más con la Real Sociedad donde fue elogiado por millones de seguidores, el futbolista se mandó un golazo el fin de semana pasado en la victoria de LAFC por 4-2 sobre el Toronto.

The best of the best from Week 2️⃣7️⃣: https://t.co/k7eMCNDPKE // @Audi pic.twitter.com/YPmDnQAUNc

— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2018