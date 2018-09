Cantú explica características que buscan en el nuevo DT del Tri

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, reveló parte de las características que necesita tener el nuevo entrenador del Tricolor, aunque tampoco es un tema que le apure porque consideran que deben hacer una exhaustivo análisis antes de tomar una decisión.

Antes de viajar rumbo a Estados Unidos para el duelo amistoso de este viernes ante Uruguay, el dirigente de la Femexfut no quiso hablar sobre el futuro de Ricardo Ferretti, pero es un hecho que no lo contempla para el proyecto rumbo a Qatar 2022: “Lo he dicho a través del tiempo, creo que un hombre maduro, con experiencia, hay dos tipos de experiencia de club y de selección, creo que ambas son válidas. El hecho de que conozca cómo es una eliminatoria ayuda también, el hecho de que le guste atacar, sobre todo en nuestra Confederación y que también tenga un equilibrio, podríamos decir que es una contradicción, pero es también importante”.

“En México la ‘silla eléctrica’ es muy importante, lo digo así por el entorno, por todo lo qué hay y por cómo se maneja, por las opiniones y por la pasión que genera. Sí es importante, pero tampoco nos queremos apresurar, no me gustaría decir un tiempo estimado para que luego me anden preguntando”, abundó Cantú.

Añadió que la intención de observar opciones fuera de México, no le restan importancia a los estrategas locales, quienes también están en la mira, pero no dio nombres: “Hay ventajas de los técnicos que están aquí, que han vivido la Liga MX y tienen una ventaja en ese sentido. Los técnicos que no han dirigido aquí y que tienen experiencia en Copa del Mundoes otro tipo de experiencia y también es válido”.